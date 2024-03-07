Погибла супруга арестованного экс-главы самарского бюро МСЭ Дмитрия Драча

В четверг, 7 марта, в Самаре супруга экс-главы самарского бюро медсоцэкспертизы Дмитрия Драча покончила с собой. Об этом сообщает kommersant.ru со ссылкой на адвоката Валерия Лапицкого.

Защитник Драча не исключает, что самоубийство Светланы Драч могло быть связано с арестом ее супруга. Женщина с детства была инвалидом по зрению.

Напомним, Дмитрия Драча обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету оценили в 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. В 2021 г. Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть претензий осталась примерно той же.

На последнем заседании по избранию меры пресечения в Самарском районном суде экс-руководитель бюро МСЭ заявил, что у него на иждивении находятся супруга с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетний ребенок (17 лет). Также у супругов есть еще один сын, студент.