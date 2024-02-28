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Преступления Происшествия

Суд арестовал экс-главу Самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района региональной столицы принял решение об аресте теперь уже бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча. Меру пресечения ему, по данным Волга Ньюс, изменили во вторник, 27 февраля. Адвокат Анатолий Кузнецов ситуацию комментировать не стал.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой десять зданий бывшей кондитерской фабрики "Россия" на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве. В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника.

В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать. Звучала и версия, что у Драча были влиятельные покровители. В 2021 г. Драчу предъявили новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть претензий осталась примерно той же.

Обвиняемым по тому же уголовному делу проходит бывший заместитель Драча Александр Кудряшов. В материалах упомянуты четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Рассматривать уголовное дело начал суд Самарского района региональной столицы летом 2022 года. Но осенью было вынесено решение о направлении дела в Октябрьский районный суд. Как объясняли участники процесса, судья сочла, что большинство указанных в материалах уголовного дела эпизодов относятся к Октябрьскому району (здание на ул. Ерошевского), и после начала процесса приняла решение о направлении дела коллегам. В прокуратуре все же считают, что основные эпизоды относятся к Самарскому району (а именно ул. Молодогвардейской). Прокуратура обжаловала это решение, и суд заново начали в Самарском районе. Судебный процесс идет не идеально гладко: например, он затягивался из-за замены адвокатов.

Интересно, что это не единственное дело о возможной коррупции в бюро медико-социальной экспертизы в Самаре. Другое уголовное дело о взятках за получение липовых справок об инвалидности расследуют в управлении Следственного комитета по Самарской области.

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