16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Следственном комитете прокомментировали задержание главы БМСЭ Константина Борисова Силовики задержали нового главу БМСЭ Самарской области Константина Борисова На самарскую фирму завели дело за подкуп экс-главы фонда капремонта Замглавы Безенчукского района задержали за взятки из-за ДТП ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура"

Преступления Происшествия

В Следственном комитете прокомментировали задержание главы БМСЭ Константина Борисова

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре предъявили обвинение исполняющему обязанности "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" в получении взяток. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

"Ему предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками "ГБ МСЭ по Самарской области", получил через посредника взятки на общую сумму не менее 600 тыс. руб. от двух людей за установление им второй группы инвалидности на год, при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Мужчину уже отправили под арест на период расследования. Напомним, речь идет про Константина Борисова. Эпизод с Борисовым относится к масштабному уголовному делу о коррупции в Бюро медико-социальной экспертизы. В этом деле фигурируют несколько сотрудников БСМЭ, физические лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30