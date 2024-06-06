В Следственном комитете прокомментировали задержание главы БМСЭ Константина Борисова

В Самаре предъявили обвинение исполняющему обязанности "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" в получении взяток. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

"Ему предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками "ГБ МСЭ по Самарской области", получил через посредника взятки на общую сумму не менее 600 тыс. руб. от двух людей за установление им второй группы инвалидности на год, при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Мужчину уже отправили под арест на период расследования. Напомним, речь идет про Константина Борисова. Эпизод с Борисовым относится к масштабному уголовному делу о коррупции в Бюро медико-социальной экспертизы. В этом деле фигурируют несколько сотрудников БСМЭ, физические лица (их подозревают в посредничестве во взяточничестве), а также еще несколько предполагаемых взяткодателей.