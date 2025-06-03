Синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары в Самарскую область

Гидрометцентр России представил прогноз на июнь для Самарской области и соседних регионов. Его опубликовало Приволжское УГМС.

Судя по данным синоптиков, жара вернется. Первый месяц обещает быть теплее, чем обычно.

Синоптики прогнозируют аномальное лето в Самарской области Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2025 года. Судя по нему, жителям Самарской области стоит подготовиться к аномальной погоде.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 19 до 21,3 градуса, что на 0,6-0,7 градуса выше средних многолетних значений", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Средняя за месяц температура воздуха в июне обычно равняется 17,2-22,3 градуса. Но в 1975, 1991, 1998, 2012, 2015, 2021 годах она достигала и 39-43,7 градуса. Примерно до 16 июня сохраняется вероятность заморозков в пределах от -1 до -4 градусов.

При этом синоптики говорят, что июнь будет засушливым. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы.

"Неблагоприятными явлениями в этом месяце, наряду с ливнями, грозами, градом, шквалами, температурой воздуха выше 30 градусов, считаются атмосферная и почвенная засухи, суховеи, которым наиболее подвержены Саратовская, Самарская и Оренбургская области", - отмечают синоптики.

Началось лето с дождей и сильного ветра. В Приволжском УГМС говорят, что такая погода продержится до конца недели.