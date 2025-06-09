В России составили рейтинг регионов по доступности бензина

В России назвали регионы, ставшие лидерами по доступности бензина. Об этом сообщает ria.ru.

Для оценки доступности топлива эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва возглавили рейтинг на начало 2025 г., замыкают список Ингушетия и Чечня.

Сами цены и их динамика по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В апреле 2025 г. средние цены на бензин АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 52,75 руб. за литр до 72,07 руб. при общероссийском уровне 56,48 руб. за литр.

В Самарской области средняя цена на АИ-92 на апрель 2024 г. составляла 54,91 руб. за литр. По сравнению с декабрем 2024 г. она выросла на 2,9%. В результате на среднюю зарплату в регионе можно приобрести 1100 литров бензина — в рейтинге Самарская область находится на 37 месте.