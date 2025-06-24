"Серебряные" добровольцы встретятся на межмуниципальном слете в Безенчуке

В четверг, 26 июня, в Безенчукском районе пройдет второй в этом году межмуниципальный слет "серебряных" волонтеров Самарской области. В нем примут участие представители старшего поколения из Чапаевска и Самары, а также Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Пестравского и Хворостянского районов.
Программа межмуниципального слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие "серебряного" добровольчества в муниципальных образованиях региона. В частности, будут презентованы актуальные мероприятия и проекты регионального движения отрядов "серебряного" добровольчества. Также участники в тренинговой форме пройдут теорию и практику по эффективной организации командной работы.
Кроме того, активисты "серебряного" возраста познакомятся с федеральным проектом Деменция.нет и пройдут профилактический интенсив. В финале всех ждет краеведческий блок программы в селе Екатериновке.
Организатором Слета выступает СРМОО "Центр социальных проектов" в рамках проекта Добро.Центр "Молоды душой" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...