"Серебряные" добровольцы встретятся на межмуниципальном слете в Безенчуке

В четверг, 26 июня, в Безенчукском районе пройдет второй в этом году межмуниципальный слет "серебряных" волонтеров Самарской области. В нем примут участие представители старшего поколения из Чапаевска и Самары, а также Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Пестравского и Хворостянского районов.

Программа межмуниципального слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие "серебряного" добровольчества в муниципальных образованиях региона. В частности, будут презентованы актуальные мероприятия и проекты регионального движения отрядов "серебряного" добровольчества. Также участники в тренинговой форме пройдут теорию и практику по эффективной организации командной работы.

Кроме того, активисты "серебряного" возраста познакомятся с федеральным проектом Деменция.нет и пройдут профилактический интенсив. В финале всех ждет краеведческий блок программы в селе Екатериновке.

Организатором Слета выступает СРМОО "Центр социальных проектов" в рамках проекта Добро.Центр "Молоды душой" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.