"Школа героев": доверенные лица наставников — важное звено в подготовке будущих управленцев

В Самарской области стартовало обучение доверенных лиц наставников в рамках программы "Школа героев".

"Школа героев" — это региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и запущенный в октябре прошлого года. Он стал продолжением президентской программы "Время героев".

Доверенные лица будут помогать наставникам программы — вице-губернаторам, региональным министрам, депутатам, главам городских округов и муниципальных районов — взаимодействовать с курсантами для достижения максимальной эффективности стажировок.

В течение года обучения участники программы четырежды пройдут стажировки в органах региональной и муниципальной власти, а также на крупных предприятиях региона. В течение четырех недель они будут знакомиться со спецификой работы организаций и постигать науку управления на практике, применяя знания, полученные в ходе обучения.

Статус доверенных лиц весьма высок: это и заместители министров и глав муниципалитетов, и помощники депутатов. Среди доверенных лиц также заместитель Константина Яшина, генерального директора АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" и участника программы "Время героев" — Никита Нестеренко.

"Участники специальной военной операции — особые люди. Это герои, люди с правильной системой ценностей. Основная задача наставничества — оказать поддержку участникам СВО и помочь реализовать свои таланты и способности в гражданской жизни", — отметила руководитель аппарата администрации городского округа Отрадный Полина Архимандритова.

Доверенным лицам подробно рассказали о порядке проведения стажировок и документах, которые будут оформлять наставники и стажеры. Впереди еще встречи, на которых будет отработан порядок стажировок. Стажировка начнется в августе.