"Школа героев": доверенные лица наставников — важное звено в подготовке будущих управленцев

В Самарской области стартовало обучение доверенных лиц наставников в рамках программы "Школа героев".
"Школа героев" — это региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и запущенный в октябре прошлого года. Он стал продолжением президентской программы "Время героев".
Доверенные лица будут помогать наставникам программы — вице-губернаторам, региональным министрам, депутатам, главам городских округов и муниципальных районов — взаимодействовать с курсантами для достижения максимальной эффективности стажировок.
В течение года обучения участники программы четырежды пройдут стажировки в органах региональной и муниципальной власти, а также на крупных предприятиях региона. В течение четырех недель они будут знакомиться со спецификой работы организаций и постигать науку управления на практике, применяя знания, полученные в ходе обучения.
Статус доверенных лиц весьма высок: это и заместители министров и глав муниципалитетов, и помощники депутатов. Среди доверенных лиц также заместитель Константина Яшина, генерального директора АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" и участника программы "Время героев" — Никита Нестеренко.
"Участники специальной военной операции — особые люди. Это герои, люди с правильной системой ценностей. Основная задача наставничества — оказать поддержку участникам СВО и помочь реализовать свои таланты и способности в гражданской жизни", — отметила руководитель аппарата администрации городского округа Отрадный Полина Архимандритова.
Доверенным лицам подробно рассказали о порядке проведения стажировок и документах, которые будут оформлять наставники и стажеры. Впереди еще встречи, на которых будет отработан порядок стажировок. Стажировка начнется в августе.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????