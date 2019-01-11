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Самарский областной суд оставил Веру Рабинович под стражей

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, в апелляционной инстанции Самарского облсуда адвокат Веры Рабинович не смог добиться отмены ее ареста. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил сам адвокат.

Жалобу адвоката Александра Макарова на постановление суда Самарского района, избравшего его подзащитной - начальнику отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ областного ГУ МВД России Вере Рабинович - меру пресечения в виде заключения под стражу, не удовлетворили.

По словам Макарова, он и его доверительница пока не решили, будут ли обжаловать решения Самарского районного суда и облсуда в вышестоящих инстанциях.

Также Александр Макаров добавил, что Вере Рабинович уже предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, Веру Рабинович задержали 17 декабря, когда она получила 2,5 млн руб. от посредника. Следователи считают, что потерпевший по некоему уголовному делу должен был заплатить 20 млн руб., чтобы женщина повлияла на направление дела в суд. Первая часть "платы" составляла 10 млн рублей. Деньги передавали два предполагаемых посредника: 52-летняя женщина и 56-летний мужчина. После них до Рабинович из 10 млн руб. дошли только 2,5 миллиона.

20 декабря суд Самарского района отправил Рабинович под стражу на два месяца - до 18 февраля.

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