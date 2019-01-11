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Преступления Происшествия

Иностранца, задержанного с 25 кг героина, арестовали на два месяца

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, суд Самарского района Самары арестовал на два месяца мужчину, задержанного с 25 кг героина.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, 35-летнего Айниддина Ахророва задержали 9 января сотрудники ФСБ. Предполагается, что наркотик в тайнике в аудиоколонке автомобиля он вез транзитом через Самарскую область в Кемерово.

Ахроров является уроженцем Таджикистана, а его постоянное место жительства - в Казахстане.

Следователь просил заключить мужчину под стражу на два месяца - до 9 марта. Подозреваемый и его адвокат не возражали. Также Ахроров заявил, что признает вину и раскаивается.

Гид потребителя

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