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Преступления Происшествия

Дмитрий Сазонов не смог обжаловать арест

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: Ксения Штефан

В пятницу, 11 января, Самарский областной суд рассматривал жалобу на арест экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Он хотел изменить заключение под стражу на более мягкую меру пресечения. Но облсуд оставил все без изменений — Сазонов останется под стражей до 25 марта 2019 года.

Напомним, летом сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской. В результате Сазонова обвинили в получении взятки 500 тыс. рублей.

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