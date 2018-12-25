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Преступления Происшествия

Дмитрию Сазонову продлили арест до конца марта

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары 21 декабря продлил срок содержания под стражей Дмитрию Сазонову.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, на момент задержания он занимал пост начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области. 25 июля стало известно о том, что сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали его с поличным при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской.

По версии следствия, деньги ему передали за лояльность к сотрудникам представляемой взяткодателем организации в случае выявления нарушений в их деятельности.

Уголовное дело возбудили по факту получения взятки в особо крупном размере.

По ходатайству следствия суд вновь продлил Дмитрию Сазонову срок пребывания в СИЗО - до 25 марта 2019 года. К тому моменту он проведет под стражей уже восемь месяцев.

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