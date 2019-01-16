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Преступления Происшествия

В Самаре задержан мужчина, пристававший к девочке

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ноябре прошлого года совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Задержание предполагаемого злоумышленника произошло на днях. В вечернее время в ходе патрулирования территории полицейские увидели возле учебного заведения на ул. Венцека мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Кроме того, у полицейских вызвало подозрение поведение незнакомца: увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.

Сотрудники ППСП задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе оперативных мероприятий, личность задержанного была установлена. Им оказался ранее не судимый безработный 40-летний житель Самары. 

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91  УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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