В Самаре задержан мужчина, пристававший к девочке

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ноябре прошлого года совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Задержание предполагаемого злоумышленника произошло на днях. В вечернее время в ходе патрулирования территории полицейские увидели возле учебного заведения на ул. Венцека мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Кроме того, у полицейских вызвало подозрение поведение незнакомца: увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.

Сотрудники ППСП задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе оперативных мероприятий, личность задержанного была установлена. Им оказался ранее не судимый безработный 40-летний житель Самары.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.