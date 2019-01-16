На теле мужа убитой экс-главы управления потребрынка Тольятти не нашли признаков насильственной смерти

У следствия появилась версия произошедшего в доме экс-главы управления потребрынка мэрии Тольятти Людмилы Гюнтер, которую вместе с мужем нашли мертвыми. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи уточняют, что на теле мужчины не было следов насильственной смерти. Ранее появлялась информация, что Станислава Казачкова нашли в полусидячем положении у стены со своим охотничьим ружьем ИЖ-27 в руках. А рядом с телом были две стреляные гильзы.

Напомним, 2 января в коттедже на ул. Васильковой нашли мертвыми 61-летнюю экс-главу управления потребрынка мэрии Тольятти Людмилу Гюнтер и ее 69-летнего мужа Станислава Казачкова. По данным следствия, на теле женщины обнаружили несколько колото-резанных ранений. Также на месте происшествия изъяли ружье. В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Данных о том, что из дома погибших что-то похищено, нет.

Кроме того, в областном СУ СК уточнили, что в коттедже было возгорание. По данным МЧС, 2 января, в 11:59, им поступило сообщение о пожаре. Горели вещи на 2 кв. м. Пожар был ликвидирован до приезда пожарных подразделений.

По предварительной версии следователей, во время ссоры на бытовой почве Казачков мог напасть с ножом на Людмилу Гюнтер, от чего она скончалась. Также по версии СУ СК, мужчина мог поджечь дом и задохнуться от угарного газа.