16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двойные продажи в доме на ул. Самарской разделили на два уголовных дела Специалиста "Самарского ветеринарного объединения" подозревают во взяточничестве на полмиллиона рублей На теле мужа убитой экс-главы управления потребрынка Тольятти не нашли признаков насильственной смерти В Тольятти обнаружили тела убитых экс-главы управления потребрынка Людмилы Гюнтер и ее мужа Полицейские задержали самарца, выращивавшего в своей квартире коноплю

Преступления Происшествия

Двойные продажи в доме на ул. Самарской разделили на два уголовных дела

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

Появились новые подробности уголовного дела о мошенничестве при продаже недвижимости в доме № 165 на ул. Самарской.

Напомним, о двойных продажах в доме № 165 на ул. Самарской стало известно в 2013 году. Жители дома, которые уже вселились туда и сделали ремонт, вдруг стали получать повестки в суд, в которых говорилось, что у квартиры иной собственник, который купил недвижимость раньше и у другой фирмы.

Суть проблемы в том, что здание строили вместе две компании: ЗАО "ЭДС" и ООО "СК "Спектр плюс", они поделили между собой жилые и нежилые помещения. Потом дому добавили этажность, произошла новая "дележка". В итоге на данный момент существует несколько версий документов, какая из них правильная — разбираются в полиции, потому что обе компании продали одни и те же квартиры разным семьям в разное время.

Одна из потерпевших по этому делу, Джамиля Яфарова, записалась на личный прием в МВД РФ: за несколько лет расследования силовики так и не смогли решить, кто должен отвечать за двойные продажи, а женщину тем временем выселили из квартиры. После этого Яфаровой пришло официальное письмо из ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, в котором ей, наконец, объяснили, что к чему.

Получается, что сейчас существует два разных уголовных дела. В одном из них — пять эпизодов мошенничества с собственно двойными продажами жилья. Обвиняемым по нему признали одного из директоров ЗАО "ЭДС" — Сергея Курлыкова, который уже несколько лет как уехал на ПМЖ в Европу. Бизнесмена объявили в международный розыск, а уголовное дело приостановили.

Второе уголовное дело касается квартиры другой квартиры. В 2016 г., когда Ленинский районный суд признал договор долевого участия Яфаровой недействительным, ей предложили сделку. "Ко мне пришел господин Василий Емельянов со своим представителем Евгением Чебелюком и предложили "пустующую однушку", — рассказывала тогда журналистам Волга Ньюс Джамиля Яфарова. — Емельянов отдал мне документы на квартиру № 92, я ему отдала свои документы на квартиру № 78".

Однако в итоге женщина осталась ни с чем: документы на свою квартиру она отдала, а квартира № 92 на тот момент уже принадлежала другой женщине, и Самарский областной суд эту квартиру оставил именно за ней.

Этот эпизод следствие тоже квалифицировало по статье "мошенничество", но обвиняемым по нему проходит уже руководитель "Спектра-плюс" Василий Емельянов. Яфарову уведомили, что Емельянову уже предъявлено обвинение и сейчас следствие готовит это уголовное дело для передачи в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Если все пройдет гладко, то дело направят в суд.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3