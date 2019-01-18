Двойные продажи в доме на ул. Самарской разделили на два уголовных дела

Появились новые подробности уголовного дела о мошенничестве при продаже недвижимости в доме № 165 на ул. Самарской.

Напомним, о двойных продажах в доме № 165 на ул. Самарской стало известно в 2013 году. Жители дома, которые уже вселились туда и сделали ремонт, вдруг стали получать повестки в суд, в которых говорилось, что у квартиры иной собственник, который купил недвижимость раньше и у другой фирмы.

Суть проблемы в том, что здание строили вместе две компании: ЗАО "ЭДС" и ООО "СК "Спектр плюс", они поделили между собой жилые и нежилые помещения. Потом дому добавили этажность, произошла новая "дележка". В итоге на данный момент существует несколько версий документов, какая из них правильная — разбираются в полиции, потому что обе компании продали одни и те же квартиры разным семьям в разное время.

Одна из потерпевших по этому делу, Джамиля Яфарова, записалась на личный прием в МВД РФ: за несколько лет расследования силовики так и не смогли решить, кто должен отвечать за двойные продажи, а женщину тем временем выселили из квартиры. После этого Яфаровой пришло официальное письмо из ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, в котором ей, наконец, объяснили, что к чему.

Получается, что сейчас существует два разных уголовных дела. В одном из них — пять эпизодов мошенничества с собственно двойными продажами жилья. Обвиняемым по нему признали одного из директоров ЗАО "ЭДС" — Сергея Курлыкова, который уже несколько лет как уехал на ПМЖ в Европу. Бизнесмена объявили в международный розыск, а уголовное дело приостановили.

Второе уголовное дело касается квартиры другой квартиры. В 2016 г., когда Ленинский районный суд признал договор долевого участия Яфаровой недействительным, ей предложили сделку. "Ко мне пришел господин Василий Емельянов со своим представителем Евгением Чебелюком и предложили "пустующую однушку", — рассказывала тогда журналистам Волга Ньюс Джамиля Яфарова. — Емельянов отдал мне документы на квартиру № 92, я ему отдала свои документы на квартиру № 78".

Однако в итоге женщина осталась ни с чем: документы на свою квартиру она отдала, а квартира № 92 на тот момент уже принадлежала другой женщине, и Самарский областной суд эту квартиру оставил именно за ней.

Этот эпизод следствие тоже квалифицировало по статье "мошенничество", но обвиняемым по нему проходит уже руководитель "Спектра-плюс" Василий Емельянов. Яфарову уведомили, что Емельянову уже предъявлено обвинение и сейчас следствие готовит это уголовное дело для передачи в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Если все пройдет гладко, то дело направят в суд.