Дмитрий Сазонов не смог обжаловать продление ареста

В понедельник, 1 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы и оставила без изменения постановление суда Самарского района от 22 марта о продлении Дмитрию Сазонову срока содержания под стражей на два месяца - до 25 мая. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 25 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении денег Дмитрия Сазонова. По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получал взятки по 100 тыс. руб. (а всего 400 тыс. руб.) за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная оплата в 100 тыс. руб. обеспечивала "бесперебойное" покровительство частной охранной организации, которая была близка к ОПГ "Законовские".

Кроме того, сейчас Дмитрий Сазонов фигурирует еще в одном уголовном деле. По версии правоохранителей, он получал взятки от организатора бизнеса фото- и видеосъемки в роддомах.

Лидера группировки Сергея Гафурова приговорили к трем годам колонии за нападение на самарского адвоката.