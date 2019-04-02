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Преступления Происшествия

Реналь Мязитов и Светлана Моравская не смогли обжаловать аресты

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 апреля, в Самарском областном суде отказали в апелляции по арестам бывшему исполнительному директору СОФЖИ Реналю Мязитову и бывшей главе управления капстроительства Самарской области Светлане Моравской. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Фото: Фото предоставлено автором

Напомним, 13 февраля Октябрьский райсуд Самары продлил арест Мязитову до 23 апреля. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в результате которых СОФЖИ получило ущерб 60 млн рублей.

Моравской 5 марта продлили содержание под стражей до 17 апреля. По версии следствия, она злоупотребила должностными полномочиями в истории с берегоукреплением в с. Рождествено.

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