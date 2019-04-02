Реналь Мязитов и Светлана Моравская не смогли обжаловать аресты

Во вторник, 2 апреля, в Самарском областном суде отказали в апелляции по арестам бывшему исполнительному директору СОФЖИ Реналю Мязитову и бывшей главе управления капстроительства Самарской области Светлане Моравской. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Напомним, 13 февраля Октябрьский райсуд Самары продлил арест Мязитову до 23 апреля. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в результате которых СОФЖИ получило ущерб 60 млн рублей.

Моравской 5 марта продлили содержание под стражей до 17 апреля. По версии следствия, она злоупотребила должностными полномочиями в истории с берегоукреплением в с. Рождествено.