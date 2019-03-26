Приговор о мошенничестве на 112 млн руб. при берегоукреплении оставили без изменения

Во вторник, 26 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев жалобы, оставила без изменения приговор Ленинского районного суда, вынесенный 21 ноября 2018 г. директору ООО "Строй Капитал" Денису Зубкову. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, суд Ленинского района Самары признал Зубкова виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 г. директор "Строй Капитала" заключил договор с генподрядчиком ООО "С.И.Т.И." на работы по берегоукреплению Саратовского водохранилища в с. Рождествено. Заказчиком выступало ГКУ СО "УКС", которое оплачивало работы из бюджета Самарской области (через минстрой).

Зубков вступил в сговор с неизвестными людьми, которые делали фиктивный паспорт на строительный камень. Также он знал, что при берегоукреплении нужно использовать определенный вид камня — сортированный, который морозоустойчив и не размывается водой. Но Зубков решил использовать более низкий сорт камня (несортированный), в котором были прослойки гипса.

Суд установил: Зубков осознавал, что нарушает технические нормы, но решил ввести в заблуждение областной минстрой. Чтобы создать видимость соответствия работ необходимым требованиям, он заказал в ООО "Нью Лайн" партию камня более высокого качества.

Часть берегового банкета (нижний слой) в итоге сделали из низкосортного камня, а сверху уложили более хороший материал. Как установил суд, при такой технологии вскоре берег бы просел и разрушился.

"Обманутые сотрудники министерства перечислили в "С.И.Т.И." 118 млн руб., из которых 112 млн сотрудники "С.И.Т.И." перечислили в "Строй Капитал", — сообщил суд при вынесении приговора.

В деле Зубкова присутствовал и второй эпизод. У приставов в Мордовии находилось исполнительное производство о взыскании с него и двух других человек более 4 млн рублей. Зубков уклонился от уплаты кредиторской задолженности и скрывал доход в "Строй Капитал", несмотря на то что на его счет поступали деньги, превышающие его доход в 50 тыс. руб. (перечисляемые суммы доходили до миллиона рублей).

Суд критически отнесся к доводам Зубкова о том, что камень более высокого сорта ему в необходимом количестве просто не поставили, и о том, что кредиторскую задолженность он не погашал, поскольку деньги вкладывал в берегоукрепление.

Зубкова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Этот приговор обжаловали представители прокуратуры, в связи с его мягкостью и подсудимый, не признавший вину в мошенничестве, а также его адвокат.