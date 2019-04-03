Из-за льда, упавшего на парня на Пугачевском тракте, возбудили уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары возбудили уголовное дело из-за глыбы льда, упавшей на молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 18 марта. Лед упал с крыши дома № 53 по Пугачевскому тракту на 23-летнего жильца одной из квартир. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении ООО "Куйбышевский ПЖРТ" административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований"). Оно направлено в госжилинспекцию области.