16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за льда, упавшего на парня на Пугачевском тракте, возбудили уголовное дело В Самаре египтятнина подозревают в угоне такси Самарские таможенники выявили факт незаконного вывода в Китай 25 млн рублей Вор-рецидивист был пойман своей жертвой Возбуждено еще одно уголовное дело по мошенничеству в "АктивКапитал Банке"

Преступления Происшествия

Из-за льда, упавшего на парня на Пугачевском тракте, возбудили уголовное дело

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати

В Куйбышевском районе Самары возбудили уголовное дело из-за глыбы льда, упавшей на молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: https://vk.com/overstory163

Инцидент произошел 18 марта. Лед упал с крыши дома № 53 по Пугачевскому тракту на 23-летнего жильца одной из квартир. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении ООО "Куйбышевский ПЖРТ" административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований"). Оно направлено в госжилинспекцию области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5