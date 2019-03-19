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В Самаре двое мужчин пострадали от сошедшей с крыш наледи

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 марта, в Самаре двое мужчин были госпитализированы с травмами в результате падения наледи с крыш, сообщают очевидцы в соцсети.

Фото: https://vk.com/overstory163

Один из случаев произошел на ул. Пугачевский тракт возле дома № 53. Лед и снежные массы упали на голову молодого мужчины, выходившего из подъезда. По словам одного из очевидцев, пострадавший парень вышел гулять с собакой, когда на него упала ледяная глыба. "Был без сознания. Скорая приехала через 10 минут, его только начали заносить в скорую помощь, как следом еще одна такая же глыба упала, на тоже место. Повезло, что вторая на него не упала, а то добила бы. С ПЖРТ приехали и натянули небольшую ленточку, чистить крышу не стали", — уточняет комментатор.

О втором случае также рассказывают пользователь соцсетей. Он произошел на ул. Серноводской у дома № 154. По словам очевидцев, на пожилого мужчину сошла целая снежная лавина.

"Шел дедушка выкинуть мусор я пропускал его чтобы прошел! И тут сошла лавина! У дедушки переломы! УК "Новая Самара". Звонили им на очистку крыши и на чистку дороги с декабря! И до сих пор не кто не приехал. Они говорят у них в Зубчаниновке всего два дома нет смысла к нам ехать! Написали везде, но никто не реагирует!", — негодует автор поста.

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