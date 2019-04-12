Подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки останется под арестом до 23 мая

Автозаводской районный суд Тольятти продлил арест 16-летнему юноше, подозреваемому в жестоком убийстве сверстницы, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, в конце декабря прошлого года тело талантливой спортсменки обнаружили местные жители на пустыре по ул. Юбилейной. Следователи считают, что к преступлению причастен ровесник и бывший парень погибшей, который, как и она занимался плаванием. Юношу поймали практически по горячим следам и заключили под стражу — сначала до февраля, а после до 23 апреля. Сам он настаивал на домашнем аресте, но в суде были против.

Разбирательствами по делу занимались правоохранители из центрального аппарата СК — третьего следственного управления, которое находится в Нижнем Новгороде. Там уже практически закончили исследование всех доказательств и вскоре будут готовы передать материалы по делу на рассмотрение в суд. На днях в связи с этим в Автозаводском районном суде Автограда состоялись слушания.

"Обвиняемому продлили арест до 23 мая. За это время следователи планируют уточнить недостающие детали в расследовании, составить окончательное обвинительное заключение по делу и передать его в суд. Уголовное дело возбуждено только по статье "Убийство", других фактов преступной деятельности не выявлено, — сообщил изданию, знакомый с ситуацией.

Молодой человек свою вину признает. Против него много улик. Он объяснил, что когда девушка сказала ему "Иди нафиг!", он потерял над собой контроль и схватился за нож, который зачем-то взял с собой на свидание. Девушка пыталась убежать и спастись, но экс-бойфренд не упускал ее и продолжал бить. Колото-резаных ранений нанесено не менее 32.

Теперь, в случае доказательства вины, Никите грозит до 15 лет лишения свободы.