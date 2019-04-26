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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о серии ограблений банков

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, в областном суде коллегия присяжных вынесла вердикт троим подсудимым, обвиняемым в грабеже банков, признав всех их виновными.

Напомним, Виктор Самсонов был задержан осенью 2017 г. по подозрению в причастности к пяти нападениям на банки и убийству охранника одного из них. Самсонов признался и указал на сообщника Дмитрия Климова, с которым совершил четыре вооруженных разбоя.

У Самсонова был изъят целый арсенал различного стрелкового оружия. Он рассказал, что оружие нашел в гараже, который ранее сдавал неизвестному мужчине, и кроме того его брат Александр Шуваев внес конструктивные изменения в пистолет "Кедр".

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В понедельник, 22 апреля, в Самарском областном суде закончилось судебное следствие по делу обвиняемых в серии ограблений банков и состоялись прения сторон.

В результате все трое сели на скамью подсудимых, однако только Шуваев на суде признал свою вину и деятельно раскаялся, за что присяжные посчитали его заслуживающим снисхождения. То есть теперь ему не дадут более двух третей максимальной санкции статьи о незаконном обороте оружия. Его защита будет добиваться условного срока.

Климов же и Самсонов все судебное следствие пытались доказать свою невиновность, но им это не удалось и заседатели посчитали их виновным в бандитизме, разбоях и не заслуживающими снисхождения. Самсонову кроме наказания по этим статьям грозит срок за убийство, сопряженное с разбоем.

Вынесение приговора планируется на середину мая.

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