Гособвинение признало отсутствие прямых улик против серийных грабителей банков

В понедельник, 22 апреля, в Самарском областном суде закончилось судебное следствие по делу обвиняемых в серии ограблений банков и состоялись прения сторон.

Напомним, на скамье подсудимых трое самарцев — Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев. Самсонов и Климов обвиняются четырех совместных нападениях на банки и бандитизме. По версии обвинения, еще одно — пятое нападение, Виктор Самсонов совершил в одиночку и при этом тремя выстрелами из пистолета смертельно ранил охранника. Ущерб, нанесенный банкам, составил около 20 млн рублей.

Шуваеву же вменяют незаконное изготовление оружия и его сбыт, а также пособничество в разбое.

Государственный обвинитель убеждал присяжных комплексно рассмотреть представленные доказательства вины подсудимых, так как прямых улик ни против Самсонова, ни против Дмитрия Климова в деле нет.

Как стало известно из выступления прокурора, правоохранители вышли на обвиняемых по звонку в интернет-магазин, где Самсонов якобы заказал четыре силиконовые маски, за которыми потом приезжал в столицу.

Однако, по словам Самсонова, номер телефона, с которого был сделан заказ, ему никогда не принадлежал. Тем не менее тот был поставлен на прослушку и оперативники вышли именно на него. В то же время продавец масок Самсонова не опознал, сами маски не найдены.

И Самсонов и Климов вины не признают. Однако верить Самсонову мешает то, что на предварительном следствии он дал признательные показания и выдал сообщников. Эти показания следствие закрепило выходом на места преступлений, где он якобы описывал произошедшие события.

Однако видеозапись этих следственных действий не была сделана, и оценить добровольность этих показаний присяжным не удалось. Но и сам Самсонов в своей речи не смог убедительно объяснить заседателям свое чистосердечное признание, данное им якобы при полной непричастности к грабежам и убийству.

Неумелое выступление Климова было таким долгим и монотонными, что одних заседателей вгоняло в сон, других раздражало. "Красиво" преподнести присяжным отсутствие вещественных доказательств его виновности защите так и не удалось.

Третий обвиняемый Александр Шуваев полностью признал обвинение в незаконном обороте оружия, раскаялся и просил о снисхождении. Его защита обратила внимание заседателей на то, что незначительные конструктивные доработки пистолета "Кедр", сделанным им, не повлекли изменений тактико-технических характеристик оружия. К тому же из того оружия никто не был травмирован.

На среду, 24 апреля, запланировано вынесение вердикта.