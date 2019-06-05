В регионе увеличится стоимость проезда в электричках

С 15 июня повышается предельный максимальный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Самарской области, сообщает АО "Самарская пригородная пассажирская компания".

Так, на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная при наличном расчете за проезд стоимость полного билета составит 22 руб., детского - 5,5 рублей. При безналичном расчете по транспортной и банковской картам цена полного билета - 18,2 руб., детского - 4,5 рубля.



В пределах первых 10 км пути при наличном расчете за проезд за полный билет придется заплатить 14 руб., за детский - 3,5 рубля. При безналичном расчете за проезд: полный 11,6 руб., детский 3 рубля. За каждый последующий километр пути после 10 км наличными за взрослый билет нужно будет доплатить 1,4 руб., за детский - 0,35 рубля. По транспортной и банковской картам - 1,17 руб. и 0,3 руб. за 1 км, соответственно.

Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составляет 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.