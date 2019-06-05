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Общество

Жигулевские волонтеры за несколько часов нашли пенсионера, два дня плутавшего в лесу

ЖИГУЛЕВСК. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскали 93-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу, сообщает пресс-служба отряда в своем паблике в соцсети.

Фото: "Лиза Алерт" ДПСО

За помощью к активистам обратился сын пропавшего мужчины через двое суток после исчезновения отца. По его словам, он не пришел за помощью к волонтерам раньше, потому что просто не знал о них. До того поисками потерявшегося занимались его дети, но безуспешно.

На поиски дедушки вышли 14 человек, разделившись на четыре группы. Спустя несколько часов с заброшенного участка, всего в 135 метрах от дома заявителя, волонтеры услышали слабый отклик - потерявшийся мужчина звал сына. Он был обезвожен, лишился обуви, но был в сознании и с помощью посторонних мог двигаться.

"Через 27 минут группа эвакуации обула Ивана Романовича в шикарные меховые тапочки, напоили водой и, преодолев заросли шиповника и два разобранных ветхих забора, доставили дядю Ваню к машине. Мы едем в объезд… Ждем "скорую" уже у дома заявителя, ставшего в эту ночь нашим штабом", - написали волонтеры.

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