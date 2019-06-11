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Происшествия

В Сызрани замеченный "Ночным патрулем" водитель пытался скрыться от полиции

СЫЗРАНЬ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 8 июня в Сызрани полицейские гонялись за автомобилистом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Активисты "Ночного патруля" обратили внимание на, предположительно, нетрезвого водителя Audi, ехавшего по ул. Тургенева. Общественники сообщили об этом наряду ДПС.

Водитель не остановился по требованию правоохранителей и попытался скрыться. После непродолжительной погони его остановили на ул. Павлика Морозова. 41-летний мужчина отказался проходить освидетельствование.

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