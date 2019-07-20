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ДТП Происшествия

Оторвавшиеся на ходу от грузовика колеса спровоцировали массовое ДТП под Сызранью

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 июля, под Сызранью произошло ДТП с участием 36-летнего водителя автомобиля "DAF XF 105.460", ехавшего в 18:20 по трассе "Обход города Сызрани" со стороны Саратова в направлении автодороги М5-Урал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между вторым и третьим километрами трассы у прицепа грузовика оторвались два колеса задней оси слева, которые выкатились на встречную полосу, где на них наехал грузовик DAF FT XF 105 460 под управлением 32-летнего водителя, перевозившего пластик. В результате наезда на колеса он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 40-летний водитель.

Тем временем одно из колес, из оторвавшихся от прицепа грузовика, отрикошетило от автомобиля DAF FT XF ХТ105 460 и отлетело во встречный грузовой автомобиль MAN TGX 18440 в составе полуприцепа SPITZER, которым управлял 56-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Toyota Camry: женщины в возрасте 35 и 61 года и девятилетняя девочка. Все они были доставлены врачами службы "03" в стационары.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей содержать транспортные средства в исправном состоянии и соблюдать ПДД.

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