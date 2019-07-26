В Самаре не рекомендовано купаться на семи пляжах

На семи пляжах в Самаре не рекомендовано купание из-за несоответсвия по микробиологическим показателям, сообщает Управление Ропотребнадзора по Самарской области.

За прошедшую неделю выявлены несоответствующие пробы воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим показателям в Самаре и области: пляж спуск по ул. Советской Армии, пляж — Загородный парк, пляж — IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж — I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), пляж Красноглинского района, пляж в районе санатория "Можайский", пляж в районе Фестивальной поляны, 1695 км ЕГС пр. Мастрюково; в г. Сызрань — пляж № 1, пляж № 2; пляж г. о. Жигулевска

Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.