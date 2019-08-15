В Самаре вынесен приговор банде киднеперов

В четверг, 15 августа, в окружном военном суде вынесен приговор шестерым подсудимым, признанным виновными в похищении ребенка.

Напомним, в конце января прошлого года сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, похитивших из двора многоэтажки в Кинеле 4-летнего мальчика.

Правоохранители установили, что те же лица ранее пытались совершить подобное преступление в Тольятти.

Организатор преступления Руслан Бакиев, отбывающий срок за убийство, планировал похищения с помощью соцсетей, вычленяя и отслеживая мамочек, работавших в банках.

По сумме приговоров он проведет в колонии 24 года. Его приятельница Екатерина Косарева, ранее судимая за мошенничество, получила 13 лет, Андрей Бахтиев - шесть лет, Рамаз Нагиев и Иван Фролов - по три года.

Еще один предполагаемый соучастник Роман Толмачев также обвинялся в хищении десятка осколочных гранат, совершенном более 10 лет назад в воинской части, дислоцированной в Подмосковье. Он получил восемь лет. Его подельник по этому эпизоду Амир Абдурахманов, не имеющий отношения к похищениям, получил пять лет.

"Мой подзащитный Нагиев возместил потерпевшей ущерб и получил срок ниже низшего, - сообщил изданию адвокат Василий Гурко. - Скоро он уже сможет выйти условно-досрочно на свободу, отсидев более полутора лет в камере. Мы обжаловать приговор не намерены".