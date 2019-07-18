Банда киднеперов дает показания в суде

В среду, 17 июля, в окружном военном суде начался допрос подсудимых по делу о похищении ребенка сотрудницы одного из банков с последующим вымогательством у нее 2 млн рублей.

Напомним, в конце января прошлого года сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, похитивших со двора многоэтажки в Кинеле 4-летнего мальчика.

Правоохранители установили, что эти лица ранее пытались совершить подобное преступление в Тольятти.

По версии следствия, преступной деятельностью руководил из тольяттинской ИК №16 Руслан Бакиев, который с 2011 г. отбывает 18-летний срок за организацию убийства сотрудницы самарского управления МЧС.

На скамье подсудимых шестеро: непосредственная исполнительница похищения Екатерина Косарева, Роман Толмачев, Андрей Бахтеев, Рамаз Нагиев и находящиеся под домашним арестом Иван Фролов и Амир Абдурахманов, не имеющий отношения к похищению.

Организатор преступления Руслан Бакиев был удален из зала заседания еще в начале процесса из-за его неадекватного поведения.

Председательствующий Олег Семенов огласил заключение экспертов по психиатрии и психологии, которые после комиссионного обследования Бакиева пришли к выводу, что выраженная акцентуация личности и протестное аутоагрессивное поведение не отражается на его вменяемости ни на данный момент, ни во время совершения преступления.

В связи с его отсутствием и предыдущим отказом от дачи показаний, прокурор огласил показания Бакиева, данные после задержания и в рамках предварительного следствия.

С его слов стало известно, что во время отбывания срока в колонии у него родилась идея поправить свои финансовые дела с помощью вымогательства. Он посчитал, что вымогать деньги проще всего у сотрудницы банка, у которой под рукой много наличности. Надо лишь украсть ее ребенка.

Имея беспрепятственный доступ в интернет с мобильного телефона, он выявил двух женщин, заведовавших отделениями банка и имеющих малолетних детей, — одна работала в Тольятти, другая — в Алексеевке.

Запугав свою, гражданскую жену Косареву тем, что ежели не рассчитается с долгами, то покончит с собой, он взял с нее обещание во всем помогать. После второй якобы попытки суицида Косарева согласилась один раз поспособствовать вымогательству.

Бакиев никого в свои планы не посвящал, исполнителей между собой не сводил, а командовал по телефону "здесь и сейчас". Когда в середине января 2018 г. похищение в тольяттинском детском центре "Ладушки" сорвалось, он разработал похищение в Кинеле.

Через неделю за Косаревой пришла машина и двое парней повезли ее на адрес, который Бакиев только что сообщил. С первого раза и тут киднеппинг не случился, так как Косарева не знала в лицо, кого похищать.

На следующий день она уже схватила мальчика, вышедшего из подъезда без матери, и села с ним в машину, где ее ждали сообщники. По телефону Бакиев велел им ехать в Самару, а сам связался с матерью ребенка и потребовал у нее 2 млн рублей.

Доехав до Самары, похитители поняли во что их втянули и поспешили избавиться от ребенка, высадив его и Косареву на ул. Ташкентской. Женщина стала звонить Бакиеву за дальнейшими указаниями, но дозвониться не смогла и оставила мальчика в подъезде ближайшей пятиэтажки.

Чтобы вернуться в Тольятти у нее не было денег и она продолжала звонить гражданскому мужу. Когда он наконец взял трубку, то велел идти к его тетке на ул. Бубнова. Косарева успела попить там чаю, когда Бакиев ей позвонил и велел забрать черный пакет из мусорного контейнера, расположенного во дворе. Именно туда по его указанию мать похищенного мальчика положила выкуп.

Когда Косарева принесла в теткину квартиру пакет с двумя пачками тысячных купюр, туда явились и оперативники.

В то же самое время и Бакиева привели в оперчасть, где он вскоре написал явку с повинной.

В чистосердечном признании мужчина писал о некоем Артеме, с которым он раньше отбывал срок. Якобы тот следил за будущими жертвами. Но из следующих показаний Артем исчез.

Косарева свою вину признает, только иск потерпевшей в размере 500 тыс. руб. считает завышенным.

Остальным подсудимым остается только оправдываться тем, что они не были осведомлены о преступных планах организатора и лишь оказывали транспортные услуги.