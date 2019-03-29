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Преступления Происшествия

Обвиняемые в похищении ребенка потребовали суда присяжных

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 апреля, Приволжский военный окружной суд рассмотрит ходатайство обвиняемых в похищении 4-летнего мальчика в Кинеле о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Напомним, в конце января прошлого года сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, похитивших со двора многоэтажки ребенка сотрудницы банка.

В ходе следствия удалось установить, что эти лица ранее пытались совершить подобное преступление в Тольятти.

По версии следствия, преступной деятельностью руководил из тольяттинской ИК №16 Руслан Бакиев, который с 2011 г. отбывал 18-летний срок за организацию убийства сотрудницы самарского управления МЧС.

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Днем 24 января в Кинеле у местной жительницы похитили четырехлетнего сына.

Бакиев и его подруга Екатерина Косарева обвиняются в похищении, попытке похищения и вымогательстве денег. Их подручным Ивану Фролову, Андрею Бахтееву и Рамазу Нагиеву вменяют по одному эпизоду.

Нагиев своей вины в похищении не признает, уверяет, что его попросили подвезти к указанному месту, но цель поездки не сообщили. Его защита намерена добиваться переквалификации смененного состава на пособничество.  

Еще один предполагаемый соучастник Роман Толмачев также обвиняется в хищении десятка осколочных гранат, совершенном более 10 лет назад в воинской части, дислоцированной в Подмосковье. Его подельник по этому эпизоду Амир Абдурахманов, не имеющий отношения к похищениям, также привлечен к уголовной ответственности в рамках этого дела и находится под подпиской о невыезде.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Олега Семенова.

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