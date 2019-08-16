Египтянин предстал перед судом по обвинению в угоне

Египтянин Негм Мохамед Мегаври Хассан Мегаври Мохаммед предстал перед судом по обвинению в угоне автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Его дело рассматривается в Куйбышевском районном суде. Следующее заседание назначено на 3 сентября.

Напомним, по версии следствия, на Новокуйбышевском шоссе египтянин напал с ножом на таксиста компании "Успех" и завладел его автомобилем Datsun оn-DO. При этом он не собирался похищать машину.

Иностранец был задержан через несколько минут после инцидента сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

По данным источника Волга Ньюс, египтянин находился в такси с братом и малолетним другом. Компания возвращалась из бани. По одной из версий, пассажир и водитель повздорили из-за маршрута. В какой-то момент таксист предложил египтянину самому сесть за руль, на что тот сначала ответил отказом, а затем якобы достал нож и сказал, что поедет сам.

По другой версии, Мохаммед размахивал перед таксистом ножом-бабочкой и рассказывал, что воевал.

В обеих версиях водитель такси забрал документы и убежал, вызвав полицию.

Сам подозреваемый в показаниях утверждает, что нож ему подал брат, находившийся на заднем сидении, с просьбой отремонтировать, и пугать таксиста он не собирался.

Из-за суда у египтянина могут возникнуть проблемы с получением вида на жительство, который ему, по данным источника, должны были предоставить в сентябре.