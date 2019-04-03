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Преступления Происшествия

В Самаре египтятнина подозревают в угоне такси

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал иностранца, подозреваемого в угоне автомобиля такси, сообщает пресс-служба ведомства.

На Новокуйбышевском шоссе злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у работника одной из таксомоторных организаций автомобиль марки Datsun. Ставший жертвой преступления водитель сообщил об инциденте в полицию и предоставил описание нападавшего.

Стражи правопорядка начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время патрульные заметили молодого человека, внешность которого совпадала с описанием угонщика. Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего гражданина Египта и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

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