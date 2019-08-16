Светлане Моравской утвердили обвинительное заключение

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора "Управление капитального строительства" Светланы Моравской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ее вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

Напомним, в мае 2015 г. "Управление капитального строительства" заключило ООО "С.И.Т.И." госконтракт на берегоукрепление у с. Рождествено на 537 млн рублей.

Подрядчик использовал камень ненадлежащего качества, что в итоге привело бы к разрушению конструкции во время половодья и паводка.

По версии следствия, Моравская знала о нарушениях, но не расторгла договор. Более того, по ее указанию в сентябре 2015 г. сотрудник учреждения подписал акт приемки выполненных работ. В результате "С.И.Т.И." за некачетсвенные работы получило 273 млн руб. бюджетных средств.

Сейчас контракт с подрядчиком расторгли, работы незавершены, а объект так и не ввели в эксплуатацию.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.