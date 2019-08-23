Маршрут построен: пять шагов к новой профессии

"Работа мечты" — один из самых востребованных современных мифов. Сотни курсов и тренингов обещают всего за несколько занятий раскрыть секреты новых профессий. И кажется, что в новой профессии не будет ни сложного руководителя, ни переработок, ни скучных задач. Реальность, как всегда, оказывается сложнее. Как к ней подготовиться? Рассказывает карьерный консультант, руководитель HR-проектов HeadHunter Ирина Хоменко.

Будем честны: успешный карьерный переход удается не всем. Кто-то разочаровывается в новой профессии (хорошо там, где нас нет), кто-то начинает скучать по прежним задачам и команде, кто-то оказывается не готов к тому, что в новой роли доход стал существенно меньше. Давайте разберемся, как совершить карьерный поворот так, чтобы не сожалеть о потраченном времени и упущенных возможностях.

Поворот не туда

Рассмотрим два примера попыток смены карьеры, которые закончились разочарованием.

История первая. Семен мечтал о работе по специальности (экология) и сразу после завершения университета попал в одно из ведомств. Работа была разной: то интересной, то скучной, то с общением с людьми, то с с документами. А потом случилась неприятная ситуация: нужно было подписать документ, который Семен подписывать не хотел, руководство надавило… И Семен уволился.

Какие навыки соискателей - самые дефицитные Служба исследований HeadHunter провела онлайн-опрос среди 463 HR-специалистов в разных регионах России из компаний разных сфер деятельности. Мы выяснили, каких, по их наблюдению, важных навыков не хватает соискателям.

Друг предложил ему поработать в продажах, посоветовал компанию. Началась адаптация на новом месте. В качестве ассистента коммерческого директора Семен обзванивал клиентов, делал email-рассылки, готовил документы, засыпал и просыпался с телефоном в руке, сообщения в рабочих чатах сыпались до глубокой ночи. Спустя четыре месяца Семен принял решение уйти. Во-первых, посмотрел на прошлую работу другими глазами и в сравнении с нынешней увидел в прежней плюсы, которые раньше не замечал. Во-вторых, четко для себя понял: ему эмоционально сложно в продажах, он умеет контролировать процессы, но вот искать подход к клиентам ему тяжело. Сейчас Семен снова вернулся на госслужбу. И очень доволен.

История вторая. У Арины всегда была мечта — писать! В школе ей удавались сочинения, в университете — эссе. Потом родилась дочь — и самым комфортным вариантом стала сменная работа. Так Арина стала администратором в гостинице. На гордое звание работы мечты это не тянуло. Однажды Арина подарила себе курс писательского мастерства и с головой нырнула в обучение. Ведущий курса давал Арине исключительно высокие оценки, и за квартал она прошла целых три ступени обучения. Всё чаще приходили мысли о смене работы. Мир контента будоражил, манил мечтами о творческой работе и высоких гонорарах. Арина думала уволиться из гостиницы, но муж убедил сначала взять отпуск и попробовать поработать в новом качестве, не оставляя прежнего места.

Оказалось, что написание статей требует дисциплины, а творчество ограничено непростым процессом согласования текстов с заказчиками. Работа в гостинице, хотя и была интенсивной, имела четкие границы начала и завершения рабочего дня, а работа копирайтера таких границ не предполагала. На то, чтобы вникнуть в тему, проработать ТЗ заказчика, а потом согласовать текст и внести все правки, уходила уйма времени. Как-то Арине пришлось править текст семь раз подряд, и она поняла: одно дело — писать для души, и совсем другое — зарабатывать этим ремеслом. Гонорар за две недели очень интенсивной работы тоже оказался скромным — 10 000 рублей. После такого "отпуска" Арина вернулась на работу в гостиницу с радостью и облегчением.

Правила безопасного перехода

Вот несколько рекомендаций для тех, кто мечтает о смене карьерного направления.

Разберитесь в причине. Задайте себе вопрос: вам надоела эта профессия в целом или только работа в конкретной компании? Если дело в вашем нынешнем месте, стоит изучить вакансии. Возможно, вы почувствуете себя счастливее, если новые задачи будут шире нынешнего функционала или, наоборот, у вас будет возможность сконцентрироваться на любимой предметной области, не распыляясь на смежные задачи. Может быть, вам не хватает командировок или, наоборот, хочется более размеренного графика. А может быть, вам нужно подумать о смене деловой роли или типа карьеры в рамках нынешней профессии. Наконец, часто бывает, что за желанием сменить профессию прячется попытка убежать от психологического кризиса.

Белые пятна в опыте работы: о чем не стоит молчать в резюме Опыт - главное, что интересует потенциального работодателя в вашем резюме. Где вы работали раньше, чем занимались, каких успехов достигли - вот что он хочет знать, открывая резюме. Но бывают особые случаи, когда не вполне очевидно, как заполнять этот раздел.

Проанализируйте нынешнюю работу. Обращайте внимание на задачи, которые дарят вам энергию, вдохновляют, и на то, что, наоборот, вызывает чувство бессилия или раздражения. Это подсказки, какая деятельность вам подходит, а какая нет.

Не принимайте решение в момент кризиса. Если есть возможность, проработайте внутренние страхи и сомнения на сессиях с психологом или карьерным консультантом. Иначе вы рискуете спонтанным решением о смене работы усугубить свое и без того непростое состояние рабочими проблемами.

Позаботьтесь о подушке безопасности. Финансовые консультанты рекомендуют сформировать запас как минимум в размере шести ваших ежемесячных зарплат. Дело в том, что смена направления меняет ваше позиционирование на рынке труда. Из эксперта с опытом вы снова превращаетесь в новичка. Даже если ваш путь окажется успешным, в первое время ваш доход заметно снизится.

Найдите мастера и проконсультируйтесь. Откровенный разговор с тем, кто уже преуспевает в профессии, о которой вы мечтаете, позволит вам обойти "грабли" и заметить "слепые зоны", о которых вы пока не подозреваете. Вы лучше поймете, сколько времени вам потребуется на достижение первых профессиональных успехов, какая конкуренция вас ждет в этой сфере с теми, кто давно в ней работает, с чего лучше начать, какие направления, наоборот, не стоят внимания. И какие в этой работе главные минусы — вдруг вы к ним совсем не готовы?

Устройте тест-драйв. В примере с Ариной пробный период позволил ей взглянуть на желанную профессию без иллюзий. Небольшая стажировка (они доступные не только юным студентам), выполнение разовых проектов, совместительство, тестовый день работы — попробуйте какой-нибудь из способов примерить новую роль, понять, насколько она для вас комфортна в реальности, а не в мечтах.

Не жгите мосты. Это касается не только преждевременного расставания с нынешним работодателем, но и вашего позиционирования среди друзей, коллег, знакомых. Потерпите немного, прежде чем громко объявлять "я ухожу из продаж (банковской сферы, маркетинга, юриспруденции, медицины, туризма и так далее)" или "наём — это рабство". Побудьте в новой профессии не меньше года, чтобы разобраться, ваше ли это призвание на самом деле. Быть может, вы взглянете другими глазами на свои прежние занятия, начнете снова искать работу, похожую на прежнюю, и тут без рекомендаций ближнего круга не обойтись.

Две истории успеха

История первая. Диана еще студенткой 4-го курса устроилась в отличную компанию офис-менеджером на неполный рабочий день. Первое время ей нравилось всё, но спустя два года любимая работа стала напоминать "день сурка". Диана узнала, что скоро в ее компании откроется вакансия PR-менеджера. Она сделала тестовое задание и попросила возможности попробовать свои силы на этой работе в качестве стажера.

Лайфхак для претендента: как унять волнение перед собеседованием Вас пригласили на собеседование? Поздравляем! Расскажем, что делать, если вы очень волнуетесь, а до встречи осталось всего несколько часов. Самым тревожным помогут упражнения, правильная подготовка к разговору и хороший настрой во время него.

Было очень трудно совмещать основной функционал с новым — созвонами с журналистами, подготовкой мероприятий, обсуждением пресс-релизов с руководителем стажировки. Помимо этого, Диана по своей инициативе прошла дистанционный курс обучения. Рабочий день длился от 10 до 12 часов. Но спустя три месяца Диану поздравили с успешным завершением стажировки и перевели на позицию PR-менеджера.

История вторая. Татьяна была лучшим кредитным менеджером банка, получала хорошие бонусы. Ей нравилось проходить тренинги, а потом применять новые знания на практике. Было бы логично продолжать карьеру в продажах, но она выбрала другое направление — обучение.

Началось все с того, что к Татьяне, как самой опытной, стали направлять на стажировку новичков. Она заметила, что ей доставляет удовольствие, если после работы с ней на точке новый сотрудник сдавал тест с первого раза и быстро начинал сам продавать. Татьяна приняла участие во внутреннем конкурсе, выиграла его и перешла в отдел обучения. Несколько лет она обучала фронт-офис, а потом "доросла" до тренингов менеджерского состава.

Пять шагов для тех, кто решился

Что объединяет истории успеха и как сделать так, чтобы у вас получилось?

Ищите новые возможности там, где работаете сейчас. Здесь вам проще сделать шаг к новому поприщу, если вы уже заработали определенное уважение и коллегам известны ваши сильные стороны — те soft skills ("мягкие навыки"), которые важны для новой профессии. Стажировки, хакатоны, участие в проектах — любая из этих активностей может стать вашим пропуском в новую карьеру. Посоветуйтесь с HR-менеджером вашей компании. Даже если в компании нет программы внутреннего карьерного консультирования (в России это пока редкая практика), вы можете получить хороший совет. Если вы как сотрудник на хорошем счету, вам дадут шанс попробовать свои силы в новом направлении, чтобы не терять вас.

Технологический евангелизм: новая профессия для IT-экстравертов Цифровые технологии произвели революцию во многих индустриях, в том числе и в маркетинге. На стыке рекламы, образования и продаж возникла новая профессия - технологический евангелист. Впервые эта должность появилась в Силиконовой долине в начале 2000-х, когда растущая конкуренция заставила крупные IT-компании искать более агрессивные и эффективные подходы к своему продвижению. Имена Майка Бойча, Стива Джобса, Гая Кавасаки прочно ассоциируются с продуктами Apple, а целый штат евангелистов Microsoft помог сделать Microsoft Windows операционной системой номер один в мире.

Заручитесь поддержкой близких. Она вам очень понадобится. Опять же, не стоит затевать перемены сразу в нескольких областях своей жизни. Обсудите свои планы с семьей. Покорение новых высот поначалу отнимет у вас возможность посвящать близким столько же времени, сколько и раньше, а семейный доход может заметно снизиться. Это не должно стать для них неприятным сюрпризом, лучше проговорить эти последствия заранее.

Инвестируйте в свое обучение. Выберите курс, тренинг или мастер-класс, который даст вам полное погружение в тему и систематизирует те знания, которые вы уже получили самостоятельно. Только не бросайтесь на первую попавшуюся рекламу, а расспросите профессионалов из той сферы, в которую вы стремитесь, какие учебные программы они считают серьезными.

Найдите наставника. Вам нужен тот, кто уже на вершине заветного профессионального Олимпа и готов делиться своим опытом. В отличие от обычной разовой консультации или дружеской подсказки, наставничество предполагает долгое кураторство. Это один из самых эффективных способов быстро погрузиться в нюансы новой профессии.

Составьте "план Б". Что вы будете делать, если в новой профессии у вас не получится? Что может стать вашей "страховкой" или запасным аэродромом? Если вы уходите из компании, предложите вести часть задач на фрилансе. Освоение чего-то нового — всегда стресс, не всё сразу получится идеально. Если вы не откажетесь резко от той профессии, где вы стабильны в своем результате, ваша самооценка не пострадает. Не говоря уже о том, что прежняя профессия обеспечит вам доход на то время, пока вы постепенно погружаетесь в новую сферу.

И напоследок — небольшой список вдохновляющих книг, которые могут помочь выстроить путь в новую профессию.

"Работа твоей мечты. Как зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом", автор — Барбара Шер, издательство "Манн, Иванов и Фербер". Подскажет идеи, поможет взглянуть на ситуацию под новым углом.

"30 правил настоящего мечтателя. Практическая мечталогия на каждый день", автор — Ева Кац, издательство "Манн, Иванов и Фербер". Научит планировать перемены, сохранять ресурсы и воплощать мечты.

"Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя", автор — Елена Резанова, издательство "Манн, Иванов и Фербер". Поможет сделать первый шаг, когда не знаешь, с чего начать.

"Дао жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", автор — Ирина Хакамада, издательство "Альпина Паблишер". Учит совмещать работу, личную жизнь и увлечения.