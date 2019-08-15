Белые пятна в опыте работы: о чем не стоит молчать в резюме

Опыт — главное, что интересует потенциального работодателя в вашем резюме. Где вы работали раньше, чем занимались, каких успехов достигли — вот что он хочет знать, открывая резюме. Но бывают особые случаи, в которых не вполне очевидно, как заполнять этот раздел.

На первых шагах создания резюме на hh.ru нужно отметить, есть у вас опыт работы или нет. Если опыта нет, необходимо указать причину: например, учеба, декретный отпуск, служба в армии, пенсия, смена профессии или то, что вы в последние годы находитесь в поисках работы. Вы можете указать и свой вариант, если у вас он отличается от всех предложенных. Или сформулировать другими словами, расписать подробнее.

Резюме без опыта и без объяснения причин, по которым он отсутствует, не пройдет модерацию на hh.ru. Дело в том, что резюме без опыта не представляют интереса для 80% работодателей, а неясность причин, по которым опыта нет, вызывает подозрения в том, что соискатель что-то скрывает либо резюме фейковое. Рассказываем, как избежать блокировки резюме и как сделать его лучше в глазах работодателей.

Если опыта совсем нет

Если вы недавно окончили вуз, суз, школу либо еще учитесь, то отсутствие у вас опыта понятно. Но прежде чем выбирать вариант "Нет опыта работы", подумайте: а его точно нет? Если вы проходили летние практики и стажировки — это уже опыт, и его стоит указать.

Если во время учебы вы работали совсем не по специальности (например, были продавцом, официантом, оператором кол-центра), а теперь ищете первую работу по специальности, это не повод скрывать свой опыт. Он окажется вам полезен.

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Допустим, ни практики, ни стажировок у вас еще не было, неквалифицированной работы — тоже. Но наверняка есть какая-то другая информация о периоде учебы, которая поможет обратить на вас внимание работодателей. Например, вы писали дипломную работу по теме, которая важна для той сферы, где вы ищете работу. Это стоит указать в окне сразу после отметки "Нет опыта работы". В резюме она появится в разделе "Обо мне".

Подозрительный случай — когда причиной отсутствия опыта указана учеба, но по возрасту и году окончания учебы ясно, что вы не вчерашний выпускник. Кажется, что данные в резюме недостоверные либо неполные.

Объясните вашу ситуацию в резюме точнее. Например, время учебы у вас совпало с рождением детей, и вы не выходили на работу, пока растили их. Или всё время после учебы вы находитесь в поисках работы по специальности.

Если опыт маленький или неполный

HeadHunter опросил работодателей и выяснил, что их интересует в резюме информация об опыте работы кандидата за последние пять лет. Конечно, это не касается начинающих специалистов, у которых пока нет и не может быть такого опыта. Представителям рабочих специальностей тоже не обязательно расписывать опыт за пять лет, можно ограничиться последним местом работы.

В остальных случаях, если вы указали в резюме опыт менее пяти лет, модераторы сопоставят ваш возраст или год окончания учебы с текущим годом, чтобы понять, начинающий вы специалист или уже нет. Если данные не сходятся, будет казаться, что в вашем резюме неполная информация. Например, ясно, что учебу вы закончили давно, но опыт работы у вас указан только за последние год-два.

Подобные нестыковки лучше объяснять сразу при создании резюме. У работодателей в любом случае возникнут вопросы по этому поводу. Перечислим несколько типичных ситуаций — возможно, вы узнаете среди них свою.

1. В опыте есть большие пробелы

Самый простой пример — вы на несколько лет посвятили себя воспитанию детей. Или вынуждены были заниматься решением проблем с собственным здоровьем либо уходом за тяжелобольным членом семьи. Долго находились в поиске новой работы или специально взяли паузу, чтобы восстановиться после напряженного проекта либо сделать передышку перед сменой карьерного вектора. Занимались саморазвитием — учили языки, осваивали новые навыки, получали дополнительное образование. Вышли на пенсию, а теперь снова решили поработать.

Словом, вариантов бывает много, но какое-то разумное объяснение вашей долгой рабочей незанятости в течение последних 5 лет в резюме должно быть. Напишите об этом в разделе "Обо мне".

В некоторых случаях стоит тщательно подумать над формулировками, чтобы потенциальные работодатели не трактовали их не в вашу пользу.

2. У вас была работа "не в тему"

Ваша карьера развивалась вполне логично. Но в какой-то момент пришлось сойти с привычного пути ради большего заработка или потому, что вариантов по специальности на тот момент найти не удалось. Или вы пробовали свои силы в другой профессии, но разочаровались и решили вернуться.

В этом нет ничего стыдного, в таких ситуациях оказываются многие. Есть учителя и врачи, которые уходили работать менеджерами по продажам, а потом решили вернуться. Есть юристы, которые между двумя работами по специальности подрабатывали водителями. Есть финансисты, которые уходили в творческие профессии, но поняли, что это была мечта о воздушных замках.

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Писать ли про тот "поход налево" в резюме, когда вы снова ищете работу по специальности, — большой вопрос. С одной стороны, зачем он там нужен, если явно выбивается из общего карьерного пути? С другой стороны, непонятный, никак не объясненный пробел тоже вызовет вопросы. А если из-за него ваш общий опыт работы, указанный в резюме, получается меньше 5 лет, хотя, судя по возрасту и времени окончания вуза, он должен быть явно больше, то резюме может не пройти модерацию.

Компромиссный вариант: напишите обтекаемо в разделе "Обо мне", что в такой-то период вы пробовали себя в другой профессиональной сфере, не имеющей отношения к вашей основной профессии, но вернулись. Если спросят на собеседовании, объясните подробнее.

3. Занимались собственным делом

Некоторые понимают суть раздела "Опыт работы" слишком формально: якобы здесь можно указывать только работу по найму, а если работали на себя предпринимателем или фрилансером, то писать про это в резюме не стоит. Нет — его стоит указать, ведь это тоже ваш профессиональный опыт.

4. Поменяли профессию

Например, вы всю жизнь были бухгалтером, а потом переквалифицировались в веб-дизайнера. Или фитнес-тренера. Или решили стать няней. Сейчас вы ищете свою первую работу по новой специальности, поэтому прежний опыт в резюме уже вроде бы и не нужен. Либо вы ищете уже не первую работу в новом качестве, но в целом ваш опыт в этом направлении меньше пяти лет, а возраст — не как у молодых специалистов.

Собеседование: как одеться, чтобы получить работу Вы - специалист, который ищет работу: опытный, знающий, с хорошим стажем, словом, профессионал. Ваше резюме понравилось, и работодатель пригласил вас на собеседование. На эту вакансию будут рассматривать еще нескольких кандидатов, данные которых ничуть не хуже, но возьмут лишь одного. Имидж-консультант Вера Коршунова рассказала, как правильно подобранный гардероб может повлиять на мнение работодателя.

Во-первых, опыт по прежней специальности не так уж бесполезен. Просто не стоит расписывать его в резюме так же подробно, как вы сделали бы это, если бы снова искали работу бухгалтера. Но упомянуть кратко, подчеркнув, какие навыки из прежней профессии вам могут пригодиться в новой, стоит.

К тому же, видя ваш прежний опыт, работодатель понимает, что вы провели все эти годы не неизвестно где, а занимались делом — просто с тех пор решили сменить направление. Сейчас это, к счастью, случается все чаще и чаще и особого удивления не вызывает.

Во-вторых, напишите прямым текстом в разделе "Обо мне", что до такого-то года у вас была другая профессия. Это снимет вопросы — и причин для нестыковок не останется.

5. У вас был крайне неудачный опыт

Например, за последние пять лет вы однажды (или не однажды) пережили увольнение по статье или ушли откуда-то со скандалом. Вам по понятным причинам не хочется ворошить ту историю. Кажется, что если просто умолчать о том месте работы, как будто его вообще не было, то это избавит от проблем, ведь тогда потенциальные работодатели не поинтересуются там вашей персоной, а в трудовую книжку, если повезет, особо всматриваться не станут.

Увы, если ваш опыт работы за последние пять лет из-за этого пробела становится неполным, объяснения все равно потребуются. Как для модерации резюме, так и при общении с потенциальными работодателями.

Поэтому тот опыт указать все-таки нужно. Стоит просто тщательно продумать свою позицию на случай, если вас спросят на собеседовании о причинах ухода оттуда. В конце концов, в конфликтных увольнениях не всегда виноваты только сами работники. И всегда можно сказать про сделанные из той истории полезные выводы.

6. Слишком разносторонний опыт работы

Вы сменили немало мест работы и пробовали себя в разных специальностях. Либо ситуация была такова, что хватались за любые варианты. Теперь вы наконец определились с направлением и предпочитаете не указывать в резюме тех работодателей, которые для этого главного направления "не в тему".

Эта ситуация очень похожа на ту, которая описана под номером "2", только скрыть хочется не одно "лишнее" место работы, а сразу несколько. И резюме из-за этого в глазах потенциального работодателя выглядит еще подозрительнее.

Это непростой случай: если написать в разделе "Обо мне", что вы семь раз пробовали себя в других профессиональных сферах, эффект будет примерно такой же, как при перечислении всех ваших мест работы. Но вам в любом случае предстоит подумать, как объяснять эти метания и убеждать работодателя в том, что на этот раз всё серьезно. Либо искать сферу, где нужен как раз такой разносторонний опыт, как у вас. Не исключено, что где-то это может стать вашим преимуществом.