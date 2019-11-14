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Преступления Происшествия

Причиной гибели ребенка у ДК на пл. Кирова мог стать дефект крепления облицовочной плиты

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках расследования уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика у ДК на пл. Кирова в Самаре назначены судебные экспертизы, в том числе по выявлению дефектов в креплении облицовочных плит. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в следственном отделе по Кировскому району регионального СУ СК РФ.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, днем 1 сентября 2019 г. на ребенка упала гранитная плита, отвалившаяся от постамента колонны ДК им. Литвинова.

В следственном отделе пояснили, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") продолжается.

В рамках следствия установлено, как произошла трагедия: примерно в 15:30 мальчик повис на облицовочной гранитной плите с левой стороны фасада крайней колонны здания на пр. Кирова, 145, после чего плита оторвалась от основания колонны. Мальчик упал, ударившись затылком об асфальт, и получил травмы, от которых скончался.

Представители следствия также сообщили, что причиной смерти ребенка стали: травматический отек головного мозга, перелом основания черепа, контакт с тупым твердым предметом.

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