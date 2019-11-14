Всем фигурантам дела о нападении на Айвара Кинжабаева продлили арест

В Самарском районном суде Самары в разных заседаниях восьми фигурантам группы, которой, в том числе приписывают нападение на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева, продлили содержание под стражей на три месяца — до 11 февраля 2020 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Арест был продлен Андрею Филимошину, Павлу и Василию Немовым, Максиму Фольцу, Валерию Сарибекову, Федору Колычеву, Василию Граку и Якову Калинкину.

Напомним, 10 ноября 2018 г., около 20:00, несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему врио руководителя Росимущества по Москве Айвару Кинжабаеву.

По подозрению в этом заказном нападении и других аналогичных 25 и 26 июня 2019 г. задержали семерых самарцев. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое признавали, что служили исполнителями. По их словам, нападение было заказным, а они получили за это от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Мужчина не признает вину. По версии следствия, он передавал деньги исполнителям. Основная версия нападения — профессиональная деятельность Кинжабаева.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других мужчин. Им заплатили за "работу" от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.