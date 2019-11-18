В Самаре подозреваемый в коррупции налоговик объявлен в розыск

Подозреваемый коррупции начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров №2 УФНС Виталий Арефьев 15 ноября был объявлен в федеральный розыск. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что по версии следствия, 6 ноября подозреваемый получил от представителя ООО 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался в качестве взятки передать деньги должностным лицам УФНС по Москве за незаконную перерегистрацию тольяттинского ООО на территории столицы, а также за незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В следствии так же пояснили, что материал в отношении Арефьева поступил к ним 11 ноября и в этот же день в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение в посредничестве во взяточничестве").

В рамках уголовного дела он не задерживался. В федеральный розыск он был объявлен в связи с тем, что по вызову следователя не явился на допрос.