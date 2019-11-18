Задержанный самарский налоговик мог готовить взятку для московских коллег

И.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС России по Самарской области Виталий Арефьев задержанный в начале ноября 2019 г. мог выступить посредником в передаче взятки сотруднику УФНС Москвы, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в отношении Виталия Арефьева возбуждено уголовное дело по статье "Обещание посредничества во взяточничестве" (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области, оперативную поддержку оказывают сотрудники областного УФСБ.

Как следует из материалов дела, в октябре 2019 года Арефьеву стало известно, что Красноглинская налоговая инспекция отказала компании "Регионнефтепродукт" в осуществлении регистрационных действий. Арефьев нашел некоего Зайцева С. И., уроженца Тольятти, действовавшего в интересах "Регионнефтепродукта", и предложил ему помочь перерегистрировать фирму в Москве. Раньше Арефьев трудился в одной из налоговых инспекций Москвы и обладал там связями.

Кроме смены места регистрации Зайцеву было предложено помочь в смене директора на лицо с иностранным гражданством — "с целью избежать налоговых санкций и иных мер налогового контроля".

По версии следствия, Арефьев пообещал Зайцеву посредничество в передаче взятки в сумме 600 тыс. руб. неустановленным должностным лицам УФНС РФ по Москве.

Днем 6 ноября 2019 г. Арефьев и Зайцев, уже действовавший в рамках оперативного эксперимента ФСБ, встретились у дома № 3 на ул. Осипенко, недалеко от здания областного УФНС. Налоговику передали первую часть взятки — 100 тыс. руб. наличными и 200 тыс. руб. денежного муляжа. После этого он был задержан, сразу почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу.

ООО "Регионнефтепродукт" зарегистрировано в 2016 году по адресу: Тольятти, бульвар Кулибина, 6а. Специализация — оптовая торговля топливом. Раньше директором и собственником фирмы был Аркадий Айрапетян, недавно его сменила Ангелина Терзинова.