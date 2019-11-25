Предполагаемый посредник в нападении на Айвара Кинжабаева не смог оспорить продление ареста

В пятницу, 22 ноября, апелляционная инстанция оставила без изменения постановление суда Самарского района о продлении содержания под стражей предполагаемому посреднику в нападении на Айвара Кинжабаева Андрею Филимошину на три месяца - до 11 февраля 2020 года. Об этом сообщили в суде.

Напомним, меру пресечения на тот же срок продлили в разных заседаниях всем восьми фигурантам группы, которой в том числе приписывают нападение на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Арест был продлен Андрею Филимошину, Павлу и Василию Немовым, Максиму Фольцу, Валерию Сарибекову, Федору Колычеву, Василию Граку и Якову Калинкину.

По версии правоохранителей, 10 ноября 2018 г. около 20:00 несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему врио руководителя Росимущества по Москве Айвару Кинжабаеву.

25 и 26 июня 2019 г. задержали семерых самарцев. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое признавали, что были исполнителями. По их словам, нападение было заказным, а они получили от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Предполагаемый посредник Андрей Филимошин не признает вины. По версии следствия, он передавал деньги исполнителям. Основная версия нападения - профессиональная деятельность Кинжабаева.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других мужчин. Им заплатили за "работу" от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. В связи с этим также возбуждены уголовные дела.

Как сообщают в областном суде, продление меры пресечения кроме Филимошина, пытались обжаловать и другие фигуранты дела, в частности, Павел и Василий Немовы, Валерий Сарибеков. Но Самарский облсуд оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения.