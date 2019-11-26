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Преступления Происшествия

Водителя, погибшего в ДТП на ул. Физкультурной, подозревают в убийстве в Кинеле

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, стало известно, что погибший в ДТП на ул. Физкультурной 59-летний водитель Lada Priora является подозреваемым по уголовному делу об убийстве 68-летнего мужчины в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 20 ноября, в 4:00, подозреваемый водитель Lada Priora двигался по ул. Физкультурной со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Каховской. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим Peugeot Boxer. После удара легковушка отлетела на свою полосу и врезалась в стоявшую "Газель", а после врезалась в пешеходное ограждение.

Водитель Lada Priora в аварии погиб. Его 38-летнего пассажира доставили в больницу с подозрением на переломы ключицы и ребер. По факту ДТП ведется проверка.

В СУ СК РФ по Самарской области сообщают, что ночью 20 ноября, незадолго до трагического ДТП, в доме на ул. Демьяна Бедного в Кинеле было найдено тело 68-летнего мужчины, скончавшегося от ножевого ранения. По версии следствия, убить его мог водитель Lada Priora. Подозреваемый водитель тоже являлся жителем Кинеля и был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и содержание притона.

"Сейчас обстоятельства и мотив убийства мужчины в Кинеле устанавливают", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Также в следствии корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что находившийся в момент ДТП вместе с подозреваемым 38-летний пассажир не является свидетелем убийства и не имеет отношения к этому преступлению.

"Он остановил утром Lada Priora, попросил его подвезти и пострадал в ДТП", — уточнили в областном СУ СК РФ.

Следствие по уголовному делу об убийстве в Кинеле продолжается.

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