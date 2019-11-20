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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП на ул. Физкультурной

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности ДТП на ул. Физкультурной, в котором погиб водитель.

Авария произошла в 4:00 20 ноября. 59-летний водитель Lada Priora, ехал по ул. Физкультурной со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Каховской. По предварительным данным полиции, он выехал на встречную полосу, где столкнулся со стоявшим Peugeot Boxer. После удара легковушка отлетела на свою полосу и врезалась в стоявшую "Газель", а, отлетев от нее, ударилась в пешеходное ограждение.

В аварии погиб водитель Lada Priora. Его 38-летнего пассажира доставили в больницу с подозрением на переломы ключицы и ребер.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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