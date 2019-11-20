На ул. Физкультурной погиб водитель Lada Priora

Утром 20 ноября в Самаре в ДТП на ул. Физкультурной погиб водитель. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

Авария произошла на ул. Физкультурной, у дома № 118, между улицами Металлистов и Севастопольской.

По данным очевидцев, водитель Lada Priora столкнулся с "Газелью", ехавшей по встречной полосе. Потом легковушка начала "кувыркаться", отлетела в дорожные ограждения и снесла несколько секций. После этого Priora уже крышей врезалась в другую "Газель".

По данным очевидцев, водитель вазовской легковушки погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области факт ДТП подтвердили и уточнили, что в аварии погиб 38-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливают.