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ДТП Происшествия

На ул. Физкультурной погиб водитель Lada Priora

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 20 ноября в Самаре в ДТП на ул. Физкультурной погиб водитель. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец случившегося.

Фото: предоставлено очевидцем

Авария произошла на ул. Физкультурной, у дома № 118, между улицами Металлистов и Севастопольской.

По данным очевидцев, водитель Lada Priora столкнулся с "Газелью", ехавшей по встречной полосе. Потом легковушка начала "кувыркаться", отлетела в дорожные ограждения и снесла несколько секций. После этого Priora уже крышей врезалась в другую "Газель".

По данным очевидцев, водитель вазовской легковушки погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области факт ДТП подтвердили и уточнили, что в аварии погиб 38-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

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