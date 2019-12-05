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Преступления Происшествия

Ситуация с протекающими крышами в Самаре обернулась уголовным делом

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, не отвечающего требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 1 ноября 2019 г. на одном из федеральных телеканалов появилась информация о том, что в Самаре в десятках многоквартирных домов протекает крыша. В частности, одна из жительниц города сообщила, что крыши начали протекать в марте 2019 г., но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, сотрудники муниципальных органов ремонт кровли не выполнили.

В областном СУ СК по факту нарушения прав граждан организовали доследственную проверку, ход и результаты которой контролировали в центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, "1 августа 2017 г. работники ООО УК "ПЖРТ № 11" ненадлежащим образом оказывали услуги собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 9 по улице Краснодонской в Самаре по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания, в результате чего на крыше и кровле появились значительные дефекты и повреждения, которые привели к протеканию кровли и, как следствие, образованию факторов, угрожающих жизни и здоровью жителей домов и других граждан".

В связи с этим первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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