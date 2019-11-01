В СК РФ взяли на контроль проверку о нарушении прав жителей аварийных домов в Самаре

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход и результаты проверки о нарушении прав граждан в Самарской области, вынужденных проживать в домах, находящихся в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают в СК РФ, сегодня на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что десятки многоквартирных домов в Самаре находятся в аварийном состоянии: в них протекает крыша, появилась плесень и т. д. В частности, одна пенсионерка сообщила в эфире, что у нее из-за сырости ухудшилось здоровье. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, чиновники отказываются решать вопросы с ремонтными работами, а управляющая компания, отвечающая за эти дома, на связь с жителями не выходит. Все проблемы, отмеченные жителями аварийных домов, подтвердили и приглашенные эксперты из Общероссийского народного фронта.

Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены по поручению председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.