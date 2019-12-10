16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарца обвиняют в убийстве беременной супруги У поселка Петра Дубрава в браконьерской петле-удавке погиб кабан В Курумоче пассажир лишился денег, забыв свою сумку при досмотре на входе в аэропорт В Самаре управляющего микрорайона будут судить за взятку от УК Дело инженера, обвиняемого в получении откатов при строительстве ТЦ "Амбар", отправили в суд

Преступления Происшествия

Под Калининградом задержали еще одного фигуранта дела "Больверка"

КАЛИНИГРАД. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 567
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Калининградской области задержали еще одного подозреваемого по делу "Больверка". Об этом сообщает пресс-служба СУ РФ.

В городе Пионерском следователи задержали бывшего первого заместителя гендиректора ООО "Больверк".

Напомним, уголовное дело ранее возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд руб. при строительстве в Пионерском международного морского терминала для круизных и грузопассажирских судов.

В начале декабря по этому делу уже задержали троих человек: гендиректора "Больверка", бывшего гендиректора и заместителя гендиректора.

В декабре 2017 г. ООО "Больверк" заключило госконтракт с "Росморпортом" на строительство международного морского терминала на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получил аванс - 3,63 млрд рублей. При этом фактически объект был готов на 27%, а подрядчик выполнил работы на 2,052 млрд рублей.
По версии следствия, руководство подрядчика похитило более 1,6 млрд руб. и обналичило их через фирмы-однодневки.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5