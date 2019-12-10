Под Калининградом задержали еще одного фигуранта дела "Больверка"

В Калининградской области задержали еще одного подозреваемого по делу "Больверка". Об этом сообщает пресс-служба СУ РФ.

В городе Пионерском следователи задержали бывшего первого заместителя гендиректора ООО "Больверк".

Напомним, уголовное дело ранее возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд руб. при строительстве в Пионерском международного морского терминала для круизных и грузопассажирских судов.

В начале декабря по этому делу уже задержали троих человек: гендиректора "Больверка", бывшего гендиректора и заместителя гендиректора.

В декабре 2017 г. ООО "Больверк" заключило госконтракт с "Росморпортом" на строительство международного морского терминала на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получил аванс - 3,63 млрд рублей. При этом фактически объект был готов на 27%, а подрядчик выполнил работы на 2,052 млрд рублей.

По версии следствия, руководство подрядчика похитило более 1,6 млрд руб. и обналичило их через фирмы-однодневки.