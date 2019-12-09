Адвокат: "Следствие даже не спросило у директора "Больверка" куда делись деньги"

6 декабря в Приморский районный суд санкционировал арест 37-летнего директора самарского ООО "Больверк" Сергея Шипицина, сына экс-главы Сергиевского района Анатолия Шипицина. Его обвиняют в хищении 1,7 млрд руб. средств федерального бюджета, которые ООО получило в качестве аванса по госконтракту на строительство морского порта в Калининградской области. Защита подследственного обжаловала это решение в Петербургский городской суд.

Напомним, в конце 2017 года между ФГУП "Росморпорт" и ООО "Больверк" был заключен контракт на разработку рабочей документации и "Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский" стоимостью 7,3 млрд рублей. Уже в феврале 2018 г. самарская фирма приступила к работам, получив часть аванса. Всего от заказчика на счет компании поступило 3,6 млрд рублей.



Вскоре, в конце марта 2018 г., Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка", с которым работал "Больверк". Летом оставил свой пост заместитель министра транспорта России, курировавший строительство этого терминала. А в ноябре Сергей Шипицин, внеся 10 тыс. руб., учредил в Калининградской области ООО "Порт Пионерский".

Следует заметить, что Шипицин-младший стал директором скандального ООО только 3 октября этого года. До него предприятием руководил некий Станислав Петрухин, а единственным учредителем является Станислав Лобань, который также владеет несколькими небольшими ООО в Сергиевском районе и Самаре.

21 ноября 2019 г. арбитраж в отношении "Больверка" вынес решение о запуске процедуры наблюдения, предшествующей банкротству. И следом строители получили уведомление о расторжении договора, в то время как объем работ был выполнен всего 27%. Сегодня к "Больверку" предъявлено исков более чем на 694 млн рублей.

2 декабря за подписью Шипицина в арбитраж поступило исковое заявление о признании незаконным одностороннего отказа ФГУП "Росморпорт" от исполнения государственного контракта и его отмене. А на следующий день мужчина был задержан в аэропорту Курумоч и доставлен в следственный отдел по Кировскому району, где уже работала следственная группа из Санкт-Петербурга.

По уголовному делу "Больверка" о хищении 1,6 млрд руб. задержали трех человек Гендиректора ООО "Больверк", а также бывшего гендиректора и заместителя гендиректора задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более чем 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Калиниградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сейчас постановление о введении наблюдения обжаловано. Жалоба будет рассмотрена только в январе 2020 года.

По словам его адвоката Сергея Давидяна, уголовное дело было возбуждено еще 9 октября по факту хищений, которые якобы выявила некая проверка, и квалифицировалось по ч.7 ст. 159 УК РФ, распространяющейся на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. Но буквально на утро перед арестом дело переквалифицировали на ч.4 ст. 159 УК РФ. По мнению адвоката, первоначальная квалификация исключала применение такой меры пресечения как заключение под стражу, поэтому ее срочно пересмотрели.

Адвокат предполагает, что возбуждение уголовного дела было инициировано прокуратурой.

"Обвиняя моего подзащитного в хищении, следствие даже не спросило у него, куда делись деньги, которые якобы были похищены, — заявил в суде адвокат Давидян. — А разница между полученными средствами и выполненными работами имеется в наличии в виде закупленных материалов более чем на 600 млн рублей, не полученной еще страховки по форс-мажору — 200 млн рублей, закупленного оборудования и т. д. Да и зачем было Шипицину идти в директора якобы разворованного им же предприятия? Зачем судиться за продолжение строительства? Все это говорит как минимум о его непричастности к случившемуся".