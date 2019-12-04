По уголовному делу "Больверка" о хищении 1,6 млрд руб. задержали трех человек

Гендиректора ООО "Больверк", а также бывшего гендиректора и заместителя гендиректора задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении свыше 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Калиниградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ вместе с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области провели обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве и изъяли документация, ценности, деньги.

По материалам уголовного дела, возбужденного по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в декабре 2017 г. ООО "Больверк" заключило госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Стоимость контракта — 7,4 млрд рублей.

"Больверк" получило аванс 3,63 млрд рублей, при этом фактически объект готов лишь на 27%, а подрядчик выполнил работы на 2,052 млрд рублей. Таким образом, не ясно, на что пошли еще более 1,6 млрд рублей.

По версии следствия, деньги, поступившие от ФГУП "Росморпорт", "Больверк" направил на счета четырех аффилированных организаций. Позже часть денег уходила фирмам-"однодневкам", зарегистрированным в Самарской области. Некоторые из них, предположительно, занимались обналичиванием.

Скоро суд должен будет избрать задержанным меру пресечения.

Напомним, в ноябре "Больверк" лишилось контракта в Калиниградской области. А кроме того, в отношении нее ввели процедуру наблюдения.

На начало банкротства компания, связанная с семьей бывшего главы Сергиевского района Анатолия Шипицина, выступала исполнителем по 10 контрактам общей стоимостью 12,3 млрд рублей. Среди них работы по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, берегоукреплению озера Байкал в Иркутской области, укреплению участка берега Охотского моря в Магадане.