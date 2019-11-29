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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский "Больверк" лишился контракта на 7,3 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банкротящееся самарское ООО "Больверк" лишилось крупнейшего в своем портфеле подряда.  ФГУП "Росморпорт" расторг контракт с компанией на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области, следует из материалов сайта госзакупок.

Уведомление об отказе от исполнения контракта было подано 13 ноября. Расторгнутым он считается с 24 ноября. Общий размер неустойки, выставленной "Больверку" - 172,5 млн рублей.

Напомним, в ноябре в ООО была введена процедура наблюдения.

На начало банкротства, компания, связанная с семьей бывшего главы Сергиевского района Анатолия Шипицина, выступал исполнителем по 10 контрактам общей стоимостью 12,3 млрд рублей. Среди них помимо порта в Пионерском работы по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, берегоукреплению озера Байкал в Иркутской области, укреплению участка берега Охотского моря в Магадане.

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