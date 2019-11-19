В отношении "Больверка" открыли процедуру банкротства

Стартовала процедура банкротства крупного строительного подрядчика, связанного с семьей бывшего главы Сергиевского района Анатолия Шипицина, ООО "Больверк". В отношении компании введена процедура наблюдения, сообщается в материалах КАД ВАС.

Такое решение принято Арбитражным судом Самарской области по заявлению ООО "СтройИнвестПроект", которому "Больверк" задолжал 3,2 млн рублей.

Отметим, что с аналогичным требованием в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области. Свое заявление налоговая служба мотивировала долгом общества в 80,4 млн рублей. Однако пока ходатайство ведомства оставлено без движения.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" было создано в 2008 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. А.Толстого, 92. Собственником компании выступает Станислав Лобань, директором — Сергей Шипицин. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млн.

Сейчас в портфеле компании 10 контрактов на стадии исполнения, их общая стоимость составляет 12,3 млрд рублей.

Крупнейшим для "Больверка" стал контракт на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Компания также выполняет работы по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, берегоукреплению озера Байкал в Иркутской области, укреплению участка берега Охотского моря в Магадане.