16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении "Больверка" открыли процедуру банкротства На "Авиаагрегате" налаживают модульную сборку современных станков Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела "ПМ-Композит" запустил производство в ОЭЗ "Тольятти" В Самаре собрали "Корзину доброты"

Государство и Бизнес Экономическая политика

В отношении "Больверка" открыли процедуру банкротства

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стартовала процедура банкротства крупного строительного подрядчика, связанного с семьей бывшего главы Сергиевского района Анатолия Шипицина, ООО "Больверк". В отношении компании введена процедура наблюдения, сообщается в материалах КАД ВАС.

Такое решение принято Арбитражным судом Самарской области по заявлению ООО "СтройИнвестПроект", которому "Больверк" задолжал 3,2 млн рублей.

Отметим, что с аналогичным требованием в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области. Свое заявление налоговая служба мотивировала долгом общества в 80,4 млн рублей. Однако пока ходатайство ведомства оставлено без движения.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" было создано в 2008 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. А.Толстого, 92. Собственником компании выступает Станислав Лобань, директором — Сергей Шипицин. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млн.
Сейчас в портфеле компании 10 контрактов на стадии исполнения, их общая стоимость составляет 12,3 млрд рублей.

Крупнейшим для "Больверка" стал контракт на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Компания также выполняет работы по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, берегоукреплению озера Байкал в Иркутской области, укреплению участка берега Охотского моря в Магадане.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1